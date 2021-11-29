Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В гости к Деду Морозу в Великий Устюг пустят только индивидуальных туристов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор Вологодской области рекомендовал на новогодние праздники и Рождество, как и в прошлом году, запретить пускать в Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге организованные группы детей из-за пандемии, сообщила пресс-служба правительства региона.

Такие группы рекомендовано не впускать в Великоустюгский район.

Индивидуальным туристам и семьям с детьми в Вотчину Деда Мороза приехать будет можно, но только с QR-кодом о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19, либо с отрицательным результатом ПЦР-теста трехдневной давности.

"Так как Дед Мороз-волшебник возрастной, да и эпидобстановка обязывает: гости должны иметь действующий сертификат с QR-кодом о вакцинации или переболевшего, или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.

Комментарием резиденции Деда Мороза "Интерфакс" пока не располагает.

В октябре в резиденции агентству сообщили, что Дед Мороз сделал прививку от коронавируса.

В Вологодской области с 6 октября действует доступ по QR-кодам к плановой медицинской помощи, профосмотрам и диспансеризации, с ноября его ввели для развлекательных, общественных, спортивных, культурных и государственных учреждений.

Хроника 09 января 2020 года – 29 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Вологодская область Великий Устюг Дед Мороз коронавирус

Новости по теме

Новости

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА

Свыше 50 протоколов составлено на задержанных после игры с "Зенитом" фанатов ЦСКА
Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 33,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 33,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Ученый заявил, что существующие вакцины будут эффективны и против штамма "омикрон"

Ученый заявил, что существующие вакцины будут эффективны и против штамма "омикрон"

ФСИН опровергла информацию о нарушениях в колонии под Калугой

ФСИН опровергла информацию о нарушениях в колонии под Калугой

Квартальная прибыль "Газпрома" по МСФО превзошла прогнозы аналитиков

Введенный в Кузбассе режим ЧС продлится до окончания работ на "Листвяжной"

Рубль в понедельник значительно подорожал к доллару и евро на фоне резкого роста нефти

Шахта "Листвяжная" выплатит более 300 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП

Шахта "Листвяжная" выплатит более 300 млн рублей пострадавшим и семьям погибших при ЧП

ЦСКА осудил фанатов за использование пиротехники на игре с "Зенитом"

ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективное гиперзвуковое оружие

ВКС России в 2022 году поставят на боевое дежурство перспективное гиперзвуковое оружие
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });