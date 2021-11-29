В гости к Деду Морозу в Великий Устюг пустят только индивидуальных туристов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор Вологодской области рекомендовал на новогодние праздники и Рождество, как и в прошлом году, запретить пускать в Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге организованные группы детей из-за пандемии, сообщила пресс-служба правительства региона.

Такие группы рекомендовано не впускать в Великоустюгский район.

Индивидуальным туристам и семьям с детьми в Вотчину Деда Мороза приехать будет можно, но только с QR-кодом о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19, либо с отрицательным результатом ПЦР-теста трехдневной давности.

"Так как Дед Мороз-волшебник возрастной, да и эпидобстановка обязывает: гости должны иметь действующий сертификат с QR-кодом о вакцинации или переболевшего, или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого 72 часа", - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.

Комментарием резиденции Деда Мороза "Интерфакс" пока не располагает.

В октябре в резиденции агентству сообщили, что Дед Мороз сделал прививку от коронавируса.

В Вологодской области с 6 октября действует доступ по QR-кодам к плановой медицинской помощи, профосмотрам и диспансеризации, с ноября его ввели для развлекательных, общественных, спортивных, культурных и государственных учреждений.