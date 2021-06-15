Крикалев может возглавить организацию, отвечающую за эксплуатацию МКС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Уволенный с должности исполнительного директора "Роскосмоса" Сергей Крикалев может стать руководителем организации, отвечающей за эксплуатацию МКС, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Сергей Константинович ниоткуда не уволен, это фейк, он работает в госкорпорации. У нас с ним договоренность о формировании эксплуатирующей организации, которая должна взять на себя функцию обеспечения текущей деятельности Международной космической станции", - сказал Рогозин на брифинге космической конференции GLEX в Санкт-Петербурге.

"В каком качестве Сергей Константинович будет управлять этой системой – мы с ним договорились решить к понедельнику на следующей неделе. То ли это будет главный советник корпорации, или он остается в своей должности, которая сейчас у него есть – исполнительного директора – это вообще вопрос формальный", - добавил Рогозин.

11 июня сообщалось, что исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев перешел на должность советника главы госкорпорации, его направление перейдет к исполнительному директору "Роскосмоса" по науке Александру Блошенко.

"В связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции (Российская орбитальная служебная станция, РОСС), принято решение о передачи вопросов пилотируемой космонавтики в ведение Исполнительного директора по перспективным программам и науке Госкорпорации "Роскосмос" Александра Витальевича Блошенко", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

Там подтвердили, что Крикалев перешел на должность советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Позднее газета "Московский комсомолец" сообщила, что причина увольнения Крикалева с должности связана с несогласием космонавта по поводу выделения бюджетных средств для съемок фильма на орбите.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Крикалев "был уволен после прошедшего два дня назад наблюдательного совета при "Роскосмосе", на котором Сергей Константинович выступил с резким несогласием по поводу выделения средств "Роскосмоса" на съемки фильма "Вызов", которые планируется провести в октябре этого года".