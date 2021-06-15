Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:47Заразились
на 15.06В России 5 236 593+14 185В мире 176 272 461+311 982

"Роскосмос" не планировал сдавать в аренду площади на МКС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Расширение коммерческого сегмента МКС не предполагает сдачи в аренду площадей и оборудования станции, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Конечно, нет", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее Рогозин сообщал, что планирует обсудить с главой НАСА Биллом Нельсоном расширение коммерческого использования российского сегмента МКС.

"Роскосмос" вместе с партнерами по МКС в ближайшее время проведет оценку технического состояния станции для возможности продления ее работы, сообщил Рогозин.

"Мы продолжаем наш диалог по МКС. Я подчеркнул сегодня, что Нельсон (глава НАСА Билл Нельсон - ИФ) является одним из тех сенаторов, кто всегда выступал за продление (работы) станции до 2030 года, для такого решения требуется провести колоссально серьезную совместную работу с американцами и другими участниками МКС по определению технического состояния станции в целом и ее отдельных модулей", - сказал Рогозин во вторник на брифинге GLEX.

"Завтра к нам в Россию прибывают высокопоставленные представители НАСА, с ними будет встречаться Сергей Константинович Крикалев, будет вести с ними переговоры именно в развитие наших переговоров с Нельсоном", - добавил Рогозин.

Роскосмос Дмитрий Рогозин МКС НАСА

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В больнице в Коммунарке на ИВЛ оказалось пациентов больше, чем когда-либо ранее

В больнице в Коммунарке на ИВЛ оказалось пациентов больше, чем когда-либо ранее

Что произошло за день: вторник, 15 июня

Крикалев может возглавить организацию, отвечающую за эксплуатацию МКС

Рогозин пообещал не перебарщивать с числом космических туристов

Регистрация на госуслугах станет автоматической при обращении в госорганы

Регистрация на госуслугах станет автоматической при обращении в госорганы

Росгвардейца задержали за убийство бывшей жены в Челябинске

"Медиазону" попросили внести в реестр иноагентов

На российские стройки могут привлечь до 180 тыс. заключенных

На российские стройки могут привлечь до 180 тыс. заключенных

Мигрантов, которые не обратятся в МВД до октября, депортируют из РФ

Госдума приняла закон, упрощающий выезд детей за рубеж

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');