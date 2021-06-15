"Роскосмос" не планировал сдавать в аренду площади на МКС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Расширение коммерческого сегмента МКС не предполагает сдачи в аренду площадей и оборудования станции, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Конечно, нет", - сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее Рогозин сообщал, что планирует обсудить с главой НАСА Биллом Нельсоном расширение коммерческого использования российского сегмента МКС.

"Роскосмос" вместе с партнерами по МКС в ближайшее время проведет оценку технического состояния станции для возможности продления ее работы, сообщил Рогозин.

"Мы продолжаем наш диалог по МКС. Я подчеркнул сегодня, что Нельсон (глава НАСА Билл Нельсон - ИФ) является одним из тех сенаторов, кто всегда выступал за продление (работы) станции до 2030 года, для такого решения требуется провести колоссально серьезную совместную работу с американцами и другими участниками МКС по определению технического состояния станции в целом и ее отдельных модулей", - сказал Рогозин во вторник на брифинге GLEX.

"Завтра к нам в Россию прибывают высокопоставленные представители НАСА, с ними будет встречаться Сергей Константинович Крикалев, будет вести с ними переговоры именно в развитие наших переговоров с Нельсоном", - добавил Рогозин.