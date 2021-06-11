Космонавт Крикалев покинул должность исполнительного директора "Роскосмоса"

Он назначен советником главы "Роскосмоса", новым куратором пилотируемых программ стал директор по науке Александр Блошенко

Сергей Крикалев. Архивное фото Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев перешел на должность советника главы госкорпорации, его направление перейдет к исполнительному директору "Роскосмоса" по науке Александру Блошенко.

"В связи с началом подготовки эскизного проекта по новой отечественной орбитальной станции (Российская орбитальная служебная станция, РОСС), принято решение о передачи вопросов пилотируемой космонавтики в ведение Исполнительного директора по перспективным программам и науке Госкорпорации "Роскосмос" Александра Витальевича Блошенко", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

Там подтвердили, что Крикалев перешел на должность советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

Позднее газета "Московский комсомолец" сообщила, что причина увольнения Крикалева с должности связана с несогласием космонавта по поводу выделения бюджетных средств для съемок фильма на орбите. Издание со ссылкой на источники сообщает, что Крикалев "был уволен после прошедшего два дня назад наблюдательного совета при "Роскосмосе", на котором Сергей Константинович выступил с резким несогласием по поводу выделения средств "Роскосмоса" на съемки фильма "Вызов", которые планируется провести в октябре этого года".

Сергей Крикалев - советский и российский космонавт, Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации. Выполнил 6 космических полетов (более 800 суток полета), 8 выходов в открытый космос. Занимал должность исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам с 31 марта 2016 года.

Александр Блошенко руководил большим количеством специальных прикладных исследований и разработок по заказу Минпромторга России и Минобороны России. В 2017 году перешел на работу в секретариат заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина, где курировал взаимодействие с НТС ВПК, Фондом перспективных исследований, а также другие вопросы научно-технической деятельности. В 2018 году перешел на должность советника по науке генерального директора Госкорпорации "Роскосмос".