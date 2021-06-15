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Арестованный акционист Крисевич не признал вину в хулиганстве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили в изоляторе временного содержания обвиняемого в хулиганстве акциониста Павла Крисевича, который в минувшую пятницу устроил акцию с имитацией выстрелов в голову на Красной площади в Москве, жалоб на здоровье у него нет. Вину по делу о хулиганстве он не признает.

"Павел Крисевич помещён в изолятор временного содержания на Петровке, он выглядит вполне бодро, на здоровье не жалуется", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.

По его словам, информация о том, что Крисевич во время акции получил ожог лица, не соответствует действительности. "Ожогов у него нет, а сам он сказал, что это придумали журналисты", - сказал собеседник агентства.

Мельников добавил, что Крисевич вину по делу о хулиганстве не признает.

Таганский суд Москвы ранее арестовал Крисевича до августа.

Акционист был задержан 11 июня на Красной площади.

Как сообщали "Интерфаксу" в столичной полиции, Крисевич "произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия и сымитировал третий в себя". Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (статья 213 УК РФ).

Крисевич уже устраивал несанкционированные акции. В ноябре 2020 года он поджег файеры у здания ФСБ, а также привязал к рукам большой крест, инсценировав распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

2 мая этого года Крисевич и художница Анастасия Михайлова проводили в Петербурге выставку против пыток, репрессий и за свободу творчества. Активистов задержали во время мероприятия и составили в отношении них административные протоколы о повторном нарушении законодательства о митингах (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Павел Крисевич Москва

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