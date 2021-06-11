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Акционист Крисевич задержан в Москве после инсценировки самоубийства

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Акционист Павел Крисевич был задержан после того, как на Красной площади изобразил самоубийство из ружья, заряженного холостыми патронами. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что также вместе с ним полицейские задержали журналистку Нику Самусик.

Ранее Крисевич уже устраивал несанкционированные акции. В ноябре 2020 года он поджег файеры у здания ФСБ, а также привязал к рукам большой крест, инсценировав распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

2 мая этого года Крисевич и художница Анастасия Михайлова проводили в Петербурге выставку против пыток, репрессий и за свободу творчества. Активистов задержали во время мероприятия и составили в отношении них административные протоколы о повторном нарушении законодательства о митингах (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ).

Павел Крисевич Москва

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