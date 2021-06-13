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Акционист Крисевич арестован по делу о хулиганстве на Красной площади

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы заключил под стражу обвиняемого в хулиганстве акциониста Павла Крисевича, который в минувшую пятницу устроил акцию с имитацией выстрелов в голову на Красной площади в Москве.

Крисевич будет находиться под арестом до 11 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в воскресенье.

Акционист был задержан 11 июня на Красной площади вместе с журналисткой телеграм-канала SOTA Никой Самусик, которая снимала его акцию.

Как сообщали "Интерфаксу" в столичной полиции, Крисевич несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного оружия и сымитировал выстрел в себя. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Крисевич уже устраивал несанкционированные акции. В ноябре 2020 года он поджег файеры у здания ФСБ, а также привязал к рукам большой крест, инсценировав распятие Христа. Тогда он был арестован на 15 суток за неповиновение полиции.

2 мая этого года Крисевич и художница Анастасия Михайлова проводили в Петербурге выставку против пыток, репрессий и за свободу творчества. Активистов задержали во время мероприятия и составили в отношении них административные протоколы о повторном нарушении законодательства о митингах (ч.8 ст.20.2 КоАП РФ).

Павел Крисевич

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