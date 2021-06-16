Принят закон о представлении Генпрокуратурой интересов России в ЕСПЧ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении президентские законы, дающие генеральной прокуратуре РФ право представлять интересы России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах и арбитражах.

Первый документ (1183775-7) дополняет функции надзорного органа, прописанные в законе "О прокуратуре РФ" (168-ФЗ), представительством и защитой интересов России в "межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)", а также в ЕСПЧ. Для этого в прокуратуре будет создано специальное зарубежное подразделение.

Новый закон также дает прокуратуре право направлять в Конституционный суд (КС) запросы о возможности исполнения решений международных судов и органов в соответствии с положениями Конституции РФ.

Запрос может быть направлен как по заключению других госорганов, так и в случае, если сама прокуратура признает решение международного органа основанным на международных договорах РФ в истолковании, "предположительно приводящем к их расхождению" с российской Конституцией и противоречащем "основам публичного правопорядка" РФ, а значит невозможным к исполнению.

Финансово-экономическое обоснование к инициативе гласит, что ее принятие не повлечет дополнительных расходов из федерального бюджета.

Вторым принятым законом (1183777-7) вносятся аналогичные поправки в ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации". Они также наделяют генеральную прокуратуру правом направлять в КС запросы о возможности исполнения тех или иных решений международных судов в соответствии с российской Конституцией.

Обе инициативы были внесены в Госдуму 1 июня президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, к России в рамках арбитража имеются иски на сумму в $99 млрд.

"В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов", - сказал Минх в ходе рассмотрения Думой законопроектов в первом чтении 8 июня.