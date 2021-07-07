Генпрокуратура откроет представительство в Страсбурге

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Поскольку Генпрокуратура получила полномочия представлять Россию в Европейском суде по правам человека и других международных судах, надзорное ведомство откроет новые подразделения, в том числе в Страсбурге. Об этом на конференции глав прокуратур европейских стран в Петербурге объявил генпрокурор Игорь Краснов.

Он считает, что передача его ведомству новых полномочий "обеспечит еще более тесные контакты с Советом Европы и с учетом широких полномочий российской прокуратуры повысит эффективность исполнения предписаний Европейского суда".

Краснов напомнил, что закон о новых полномочиях Генпрокуратуры был принят на прошлой неделе.