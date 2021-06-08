России предъявили иски на общую сумму $99 млрд в рамках арбитража

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В рамках арбитража к России предъявлено исков на 99 миллиардов долларов, заявил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

"В настоящее время 37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов", - сказал Минх во вторник на заседании Госдумы.

Он отметил, что "несколькими годами ранее эта сумма была скромнее - 35 миллиардов долларов".

По словам Минха, тенденция здесь наметилась к увеличению, и, в частности, это связано с воссоединением Крыма с РФ.

Соответствующие данные Минх привел в ходе рассмотрения в Госдуме в первом чтении двух внесенных президентом РФ законопроектов.

Так одним из них, законопроектом (1183775-7) предлагается внести соответствующие изменения в закон "О прокуратуре РФ" (168-ФЗ), дополнив функции надзорного органа представительством и защитой интересов России в "межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)", а также в ЕСПЧ. Для этого в прокуратуре будет создано специальное "зарубежное" подразделение.

Законопроектом также предлагается дать прокуратуре право направлять в Конституционный Суд (КС) запросы о возможности исполнения решений международных судов и органов в соответствии с положениями Конституции РФ.

Запрос может быть направлен как по заключению других госорганов, так и на основании собственного вывода прокуратуры "о невозможности исполнения указанных решений вследствие того, что в части, обязывающей РФ к принятию мер по их исполнению, указанные решения основаны на положениях международного договора РФ в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции РФ, или противоречат основам публичного правопорядка РФ".

Еще один проект федерального конституционного закона (1183777-7) вносит поправки, наделяющие Генеральную прокуратуру правом направлять в КС запросы о возможности исполнения тех или иных решений международных судов в соответствии с российской Конституцией.