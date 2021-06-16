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Путин и Байден договорились начать консультации по кибербезопасности

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден договорились начать двусторонние консультации по кибербезопасности.

"Мы договорились о том, что мы начинаем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно", - сообщил Путин на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с американским коллегой. Как подчеркнул президент РФ, "нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах США и РФ". "Мы, в принципе, об этом договорились, и Россия к этому готова", - заключил он.

Путин отметил: "Нам есть, над чем работать, а вопрос о том, кто, в каком объеме, по поводу чего должен брать на себя обязательства, должен решаться в ходе переговорного процесса". "Мы договорились, что консультации такие начнем. Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще и для США, в частности, и для России тоже, в таком же объеме", - заявил президент РФ.

В качестве примера Путин привел кибератаки на американскую трубопроводную компанию. "Мы знаем даже, что компания вынуждена была заплатить пять миллионов (долларов) шантажистам. Часть денег, по моей информации, уже вернули из электронных кошельков, а часть нет. Но причем здесь государственные органы России?", - заметил он.

Путин пояснил, что Россия "сталкивается с такими же угрозами, в частности, на систему здравоохранения одного из крупных субъектов РФ, и мы, конечно же, видим, откуда происходят атаки, видим, что это работа координируется из киберпространства США". Путин выразил уверенность: "Я не думаю, что США заинтересованы в манипуляциях подобного рода".

Путин также отметил, что Россия за два последних года направила в США 80 запросов, связанных с киберпреступлениями, и не получила на них ни одного ответа, в отличие от Штатов, которым на их 12 запросов были даны исчерпывающие объяснения.

"На протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты в Соединенных Штатах, как говорят наши коллеги, (совершенных) из киберпространства России. И два таких запроса - в этом году. На все из них и в прошлом году, и в этом наши коллеги получили исчерпывающие ответы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.

При этом он подчеркнул, что "Россия направила в прошлом году в соответствующие структуры США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года - 35". "Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать", - сказал он.

Владимир Путин Джо Байден

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