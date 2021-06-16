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Россия и США договорились о возвращении послов в представительства

Россия и США договорились о возвращении послов в представительства
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин рассказал, что договорился со своим американским коллегой Джозефом Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран.

"Что касается возвращения послов в места своей работы: в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, то мы договорились что этот вопрос решен", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Когда конкретно - завтра, послезавтра - то это вопрос чисто технического характера", - добавил Путин.

Он оценил переговоры как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон.

"Общая оценка - я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот. Наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся. Но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", - сказал президент РФ журналистам.

"Разговор был весьма конструктивен", - отметил он.

Посол России в США вылетел в Москву 21 марта для консультаций после того, как Байден в интервью дал утвердительный ответ на вопрос, считает ли он российского президента "убийцей". Посол США в Москве Джон Салливан покинул страну 22 апреля.

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