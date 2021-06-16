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Президент РФ увидел "зарницы" счастья в отношениях между РФ и США

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин цитатой Льва Толстого прокомментировал возможность достижения доверительных отношений между РФ и США по итогам встречи с американским лидером Джо Байденом.

"Лев Толстой как-то сказал: "В жизни нет счастья, есть только зарницы его. Дорожите ими". Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но "зарницы его" промелькнули", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита.

Таким образом президент России ответил на вопрос журналиста о том, удалось ли выйти на новый уровень взаимопонимания и доверия с президентом США по итогам встречи с ним, и считает ли он реалистичным выход на новый, "понятный и прозрачный" этап отношений.

"Зарницы" есть, но иллюзий нет

В то же время российский президент уточнил, что ехал на переговоры с американским президентом без иллюзий и новых после саммита у него не появилось.

"Откуда вы взяли про иллюзии, у меня и старых-то не было, а вы говорите про новые. Иллюзий никаких нет и быть не может", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.

Таким образом он ответил на вопрос, появились ли после встречи у него новые иллюзии на счет российско-американских отношений.

Поговорили "на одном языке"

Путин добавил, что его американский коллега Джо Байден конструктивный и взвешенный собеседник и что они говорили "на одном языке".

"Если вы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с Байденом.

"Мне кажется, что мы в целом говорили "на одном языке", - добавил он.

Президент РФ добавил, что ни он, ни его американский коллега Джо Байден не пригласили друг друга совершить визиты в свои страны, поскольку для этого должны сложиться условия.

"Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого предложения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия", - сказал Путин журналистам.

Владимир Путин Джо Байден

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