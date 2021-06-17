Песков назвал результативными переговоры Путина и Байдена

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Саммит президентов России и США прошел, скорее, со знаком "плюс" и был результативен, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы с самого начала предостерегали от завышенных ожиданий в связи с этим саммитом. Но сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он, скорее, со знаком "плюс", - сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в четверг.

"Он результативный с точки зрения того, что лидеры имели возможность прямо изложить свои позиции, более или менее понять, где можно взаимодействовать и где в настоящий момент взаимодействие не получится в связи с категорическим расхождением во взглядах", - отметил он.

Песков обратил внимание и на принятие совместного документа по итогам переговоров, что также расценивается как "плюс".

"Пускай это очень короткий текст, но все-таки совместное заявление по стратстабильности - это, наверное, именно то, в чем реализуется особая ответственность наших двух стран не только перед нашими народами, но и, как это пафосно ни звучит, перед всем миром. Это произошло, текст был согласован на рабочем уровне и потом абсолютно поддержан двумя президентами", - сказал он.

Песков заявил, что расхождения на саммите сохранялись по теме Белоруссии и роли НАТО, но стороны сошлись в понимании, что урегулирование в Донбассе возможно только через реализацию Минских договоренностей.

Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что на российско-американских переговорах конкретных сроков возможного обмена заключенных России и США не называлось, как и конкретных фамилий.

"Фамилии какие-то известны, но речь не идет только об упомянутых персонажах (Ярошенко и Уилан), со списками, как минимум, надо разобраться. Нужно на рабочем уровне садиться и разговаривать. Собственно, как и по другим вопросам", - сказал Песков.

По его словам, "есть рамочные обсуждения на уровне государств, дальше начнется весьма и весьма непростая работа".

Путин и Байден не обсуждали подключение Вашингтона к "нормандскому формату", заявил Песков. При этом он добавил: "Говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм".

"Сам по себе "нормандский формат", хотя его эффективность оставляет желать лучшего - не по нашей вине, - но все-таки он самодостаточный. Каких-то новых участников там вряд ли требуется, но, конечно же, вести консультации с американцами - это то, что вполне возможно и то, о чем вчера говорилось", - отметил Песков.

Каких-либо планов проведения следующего саммита США и России пока нет. "Мы живем с вами в пандемийном мире, так надолго сейчас никто не планирует в плане личных встреч", - заявил Песков.

По его словам, при необходимости президенты легко говорят и по телефону. "Встречи тоже нужны по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне", - добавил пресс-секретарь президента.

Первые переговоры президентов России и США прошли накануне в Женеве.