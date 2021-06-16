Байден призвал Путина "отпустить на свободу" Майкла Калви

По словам президента США, он также поднимал вопрос о судьбе американцев Тревора Рида и Пола Уилана

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным попросил отпустить бизнесмена Майкла Калви на свободу, чтобы обеспечить приток в Россию иностранных инвестиций.

"Американский бизнесмен (Майкл Калви - ИФ) долгое время находится под домашним арестом. И я ему сказал: если вы хотите, чтобы американские бизнесмены инвестировали в Россию, отпустите его на свободу, измените динамику ситуации", - сказал Байден на брифинге по итогам саммита в Женеве.

"Я знаю, что международная политика - это отточенное искусство, что есть какой-то секретный шифр, секретный язык. Но международная политика основывается на личных отношениях, это функция природы человека. И когда вы являетесь главой государства, которое не соблюдает международные правила, в то же время ему эти правила необходимы, чтобы он получал пользу от этих механизмов - это иное будущее", - сказал американский лидер.

Он добавил при этом: "Мы говорили сегодня о необходимости инвестиций в Россию со стороны других стран. И они будут это делать только в том случае, если нет нарушений".

Байден сообщил, что поднимал на встрече с Путиным вопрос об отбывающих наказание в РФ американцах Треворе Риде и Поле Уилане.

Дело в отношении Калви и еще нескольких человек рассматривается в Мещанском суде с декабря 2020 года. По версии следствия, в 2015 году они организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд рублей. После перечисления денег ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами. Обязательства были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн рублей. В итоге, считает обвинение, подсудимыми банку был нанесен ущерб на общую сумму 2,545 млрд рублей.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд рублей, обеспеченных евробондами на 5 млрд рублей. Он настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам, составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

Уилан в июне 2020 года был приговорен к 16 годам тюремного заключения по делу о шпионаже.

Рид был осужден в июле 2020 года Головинским судом Москвы на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима за нападение на двоих полицейских в Москве. В суде Рид заявил, что вину не признает и что не помнит произошедшего, поскольку был пьян.