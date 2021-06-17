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Около 200 депутатов Госдумы переболели COVID-19

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Около 200 депутатов Госдумы перенесли заболевание коронавирусом, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на закрытии весенней сессии, последней в седьмом созыве.

"Сегодня у нас около 200 депутатов переболели, многие сделали прививку", - сказал Володин в четверг.

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Он также отметил, что среди депутатов "есть те, кто заболел, хотя до этого прививался". "И вот сейчас уже можно говорить, что тот, кто привился, болеет намного легче, переносит в лёгкой форме болезнь", - сказал спикер.

В этой связи он считает важным, чтобы "наши граждане, наши избиратели это понимали и по-другому относились к прививкам, к вакцинированию".

"У нас сегодня всего лишь в стране 10% тех, кто привился. Депутатов больше – тех, кто пошёл на этот шаг, но есть те, кто также ждёт. Что ждём? Лето придёт, многие поедут отдыхать, приедут загорелые, но больные. И надо думать даже не столько о себе, сколько о тех, кто рядом", - сказал Володин.

Госдума в четверг завершила пленарные заседания весенней сессии, последней в седьмом созыве. После этого месяц депутаты будут работать в регионах.

Согласно Конституции, Госдума состоит из 450 депутатов.

Госдума коронавирус

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