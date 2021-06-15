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В Думе вернули COVID-ограничения из-за роста заболеваемости в палате

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что порядка 45% депутатов нижней палаты парламента переболели COVID-19, еще 30% сделали прививку, однако на фоне роста заболеваемости коронавирусом Дума возвращает некоторые ограничения в своей работе.

"У нас на сегодняшний день переболело около 200 депутатов ковидом, более 30% сделали прививку, но все-таки, учитывая, что количество заболевших немного, но увеличилось, правильно было бы соблюдать все меры безопасности и предосторожности", - сказал Володин на пленарном заседании Госдумы во вторник.

Он отметил, что количество заболевших в Думе растет - в частности, это видно по отсутствующим во фракциях и в президиуме.

"Мы в этой связи приняли ряд решений, вновь вернулись к тем ограничениям, которые ранее принимали в отношении организации работы Госдумы. Просьба обратить на это внимание", - подчеркнул спикер.

Как передают корреспонденты "Интерфакса", в Думе не работают буфеты и столовые, которые были открыты весной после снятия ряда коронавирусных ограничений в нижней палате.

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