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"Дачную амнистию" продлят до 2031 года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении в нижнюю палату законопроекта о продлении "дачной амнистии" еще на пять лет – сразу до 2031 года.

"Мы 15 минут назад внесли поправки в закон о дачной амнистии (...) Первое – это то, что мы продлеваем ее на пять лет", - сказал Крашенинников на пресс-конференции в понедельник.

В ноябре 2020 года Дума приняла закон, по которому дачная амнистия продлена до 1 марта 2026 года (на пять лет), он вступает в силу 1 сентября – она предполагает возможность легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках.

Новый законопроект, по словам Крашенинникова, предлагает сразу продлить "амнистию" еще на пять лет до 1 марта 2031 года.

При этом авторы предлагают признать пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком правом собственности. В результате владельцы дач смогут без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству.

"Мы говорим о том, что в дачной амнистии любые лица, которые получили права от своих наследодателей (...) - такие наследники в любое время могут оформлять соответствующие земельные участки", - пояснил Крашенинников.

Права на дачный участок, добавил парламентарий, будут распространяться на любые виды разрешенного использования.

С 2006 года "дачной амнистией" воспользовались более 14 млн заявителей.

Ранее сообщалось, что Росреестр внес в правительство законопроект, по которому расширяется область применения "дачной амнистии" и существенно упрощаются некоторые процедуры оформления участков - например, снимается необходимость доказывать в суде владение землей в существующих границах в течение 15 лет (если право на землю возникло до 1998 года).

При этом в ведомстве выступают за то, чтобы "амнистия" была бессрочной. Как отмечал ранее замглавы Росреестра Алексей Бутовицкий, такая инициатива находится в стадии согласования.

Госдума Павел Крашенинников

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