Стартовала практическая проработка договоренностей саммита РФ-США

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - МИД России начал практическую проработку договоренностей, достигнутых в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"По всем тем аспектам, о которых вчера сказал президент в ходе пресс-конференции, практическая проработка уже стартовала", - сказала Захарова в эфире телеканала RTVI.

Переговоры Путина и Байдена состоялись накануне, 16 июня, в Женеве. На пресс-конференции по их итогам президент РФ, в частности, сообщил, что договорился с американским коллегой о взаимном возвращении послов в столицы двух стран и о начале двусторонних консультаций по кибербезопасности.