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Уголовное дело по факту смерти рабочего на шахте завели в Кузбассе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено после обрушения на шахте "Анжерская Южная", в результате которого погиб один горняк, сообщает Следственное управление СКР по Кемеровской области.

Дело заведено по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Утром 19 июня в лаве шахты Анжерская-Южная" в Кемеровском муниципальном округе обрушилась угольная масса, 37-летний горнорабочий погиб. В настоящее время на месте работают следователи территориального следственного комитета. Тело погибшего поднято на поверхность, судебно-медицинская экспертиза установит точную причину его смерти.

Кемеровская область Кузбасс

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