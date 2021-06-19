В МЧС подтвердили факт обрушения на шахте в Кузбассе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Спасатели эвакуируют горняков из шахты Анжерская Южная в Кузбассе, в которой произошло обрушение, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.

"В 06:15 (мск) поступила информация, что на шахте Анжерская Южная в лаве 7.1.5. произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Силами Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России проводится эвакуация 139 человек", - сказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что предварительно в результате инцидента пострадали двое горняков.

В настоящее время на месте работают оперативные группы гарнизона и территориального органа.

Ранее информированный источник агентства сообщил, что в результате выброса метана с последующим обрушением породы на шахте погиб один человек, еще один пострадал.