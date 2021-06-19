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На кузбасской шахте, где погиб горняк, не устраняли прежние нарушения

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Кемеровской области еще в мае выявила различные нарушения на шахте "Анжерская Южная", где в субботу произошло обрушение и погиб один горняк. Как сообщает областная прокуратура, руководство шахты эти нарушения не устранило.

В частности, в мае на шахте были выявлены факты недоукомплектования приборов контроля пылегазовой безопасности горных выработок. В паспорта датчиков, входящих в систему аэрогазового контроля, не вносились сведения о движении и эксплуатации, учете работы и контроля основных технических характеристик.

В отношении восьми горных мастеров участка, не в полной мере контролировавших аэрологическую безопасность, по результатам проверки были возбуждены 10 административных дел, которые сейчас находятся на рассмотрении. Также руководителю предприятия было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

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Дополнительная проверка установила, что необходимые меры по устранению ранее выявленных нарушений приняты не были.

В свою очередь Ростехнадзор создал комиссию для расследования обрушения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сибирского управления ведомства.

"По предварительной информации, в лаве должны были бурить разгрузочные скважины в соответствии с комплексом мер по предотвращению динамических явлений, а фактически занимались выемкой угля", - сказано в сообщении.

Утром 19 июня в лаве шахты Анжерская-Южная" в Кемеровском муниципальном округе обрушилась угольная масса, 37-летний горнорабочий погиб. В настоящее время на месте работают следователи территориального следственного комитета. Тело погибшего поднято на поверхность, судебно-медицинская экспертиза установит точную причину его смерти. Возбуждено уголовное дело.

Кузбасс Кемеровская область

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