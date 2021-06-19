На кузбасской шахте, где погиб горняк, не устраняли прежние нарушения

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Кемеровской области еще в мае выявила различные нарушения на шахте "Анжерская Южная", где в субботу произошло обрушение и погиб один горняк. Как сообщает областная прокуратура, руководство шахты эти нарушения не устранило.

В частности, в мае на шахте были выявлены факты недоукомплектования приборов контроля пылегазовой безопасности горных выработок. В паспорта датчиков, входящих в систему аэрогазового контроля, не вносились сведения о движении и эксплуатации, учете работы и контроля основных технических характеристик.

В отношении восьми горных мастеров участка, не в полной мере контролировавших аэрологическую безопасность, по результатам проверки были возбуждены 10 административных дел, которые сейчас находятся на рассмотрении. Также руководителю предприятия было внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Дополнительная проверка установила, что необходимые меры по устранению ранее выявленных нарушений приняты не были.

В свою очередь Ростехнадзор создал комиссию для расследования обрушения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сибирского управления ведомства.

"По предварительной информации, в лаве должны были бурить разгрузочные скважины в соответствии с комплексом мер по предотвращению динамических явлений, а фактически занимались выемкой угля", - сказано в сообщении.

Утром 19 июня в лаве шахты Анжерская-Южная" в Кемеровском муниципальном округе обрушилась угольная масса, 37-летний горнорабочий погиб. В настоящее время на месте работают следователи территориального следственного комитета. Тело погибшего поднято на поверхность, судебно-медицинская экспертиза установит точную причину его смерти. Возбуждено уголовное дело.