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Очередная гроза надвигается на Крым

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Штормовое предупреждение объявлено в Крыму с вечера субботы, 19 июня, до второй половины дня воскресенья, 20 июня, из-за сильнейшего дождя, сообщила пресс-служба МЧС республики (ведомство в составе правительства региона).

Отмечается, что местами ожидаются очень сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

Спасатели просят не парковать автомобили под деревьями, держаться подальше от ветхих строений, не гулять у моря в шторм, отложить турпоходы.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала. Ущерб пока не подсчитан.

Хроника коронавируса. Июнь.

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