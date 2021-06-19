Вода не уходит с улиц курортного поселка Кореиз близ Ялты

Последствия ливней в Крыму Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Вода остается на улицах поселка Кореиз на южном берегу Крыма, который с ночи на пятницу находился во власти циклона, ялтинские власти не исключают эвакуации жителей.

"Сложная обстановка в Кореизе. Сотрудники МЧС и администрации обходят дома. Вода не уходит", - написала глава администрации Ялты Янина Павленко в фейсбуке, прикрепив к записи несколько видео.

Павленко находится в Кореизе вместе с представителями крымских МинЖКХ и ГУ МЧС. На улицах - потоки воды.

"Подтопление домов с обрушением грунта и повреждением стены одного из частных домов. Прошу местных жителей быть на связи с ЕДДС. Если потребуется - будем эвакуировать людей", - отметила глава администрации Ялты.

Кореиз - поселок городского типа, расположенный в 10 км западнее Ялты, его население составляет около 5,6 тыс. человек.

Циклон обрушился на Крым в четверг, двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, власти ввели режим ЧС. Подтопило около 350 домов, эвакуировали почти 1,4 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадала Керчь: по многим улицам передвигаться можно было только на лодках.

В ночь на пятницу сильный дождь начался на южном берегу, за сутки выпало больше трех месячных норм осадков. В Ялте реки вышли из берегов, из-за сильных потоков воды въезд в город закрыли. По данным спасателей, подтоплены около 60 частных домовладений и подвалы 24 многоквартирных домов, эвакуированы 280 человек. Один человек погиб, 11 получили травмы. Отключено централизованное водоснабжение, в некоторых районах нет света и газа.