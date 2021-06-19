Наводнение в Ялте заблокировало жильцов многоквартирного дома

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Жители многоквартирного дома в Ялте, который подтопило дождевой водой, оказались заблокированы, сообщил в субботу глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ялта, улица Кривошты, 10. Люди заблокированы в доме. Сейчас прибудет подмога, подвезут продукты, лекарства. Ведутся работы, которые позволят отвести воду", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Аксенов также опубликовал видео общения с жителями, которые пока могут выйти только на свои балконы дома барачного типа. Судя по ролику, внутри остаются как минимум десять человек.

Власти Ялты уже начали прием заявок от тех, чье имущество пострадало в результате подтопления.

Как сообщил журналистам советник главы Крыма Олег Крючков, в Ялте серьезно затопило департамент соцзащиты. "Но, несмотря на это, соцработники продолжают работать и помогают пострадавшим людям подавать документы для получения помощи", - сказал он.

По информации Аксенова, комиссия по подсчету ущерба в Ялте начнет работы в воскресенье, в Керчи такая работа уже началась.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу.

Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала.