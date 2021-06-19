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Наводнение в Ялте заблокировало жильцов многоквартирного дома

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Жители многоквартирного дома в Ялте, который подтопило дождевой водой, оказались заблокированы, сообщил в субботу глава Крыма Сергей Аксенов.

"Ялта, улица Кривошты, 10. Люди заблокированы в доме. Сейчас прибудет подмога, подвезут продукты, лекарства. Ведутся работы, которые позволят отвести воду", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Аксенов также опубликовал видео общения с жителями, которые пока могут выйти только на свои балконы дома барачного типа. Судя по ролику, внутри остаются как минимум десять человек.

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Власти Ялты уже начали прием заявок от тех, чье имущество пострадало в результате подтопления.

Как сообщил журналистам советник главы Крыма Олег Крючков, в Ялте серьезно затопило департамент соцзащиты. "Но, несмотря на это, соцработники продолжают работать и помогают пострадавшим людям подавать документы для получения помощи", - сказал он.

По информации Аксенова, комиссия по подсчету ущерба в Ялте начнет работы в воскресенье, в Керчи такая работа уже началась.

Циклон обрушился на Крым в четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу.

Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением.

Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала.

Наводнение в Крыму

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Крым Ялта Сергей Аксенов

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