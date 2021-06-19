Не вошедший в первую пятерку Медведев останется председателем ЕР

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Дмитрий Медведев остается председателем партии "Единая Россия" вне зависимости от того, что не вошел в федеральную пятерку кандидатов на выборы в Госдуму, сказал замсекретаря "Единой России" Сергей Перминов.

Он отметил, что Медведев в своем выступлении подчеркнул, что в 2007, 2011, 2016 годах список партии возглавлялся либо самим Дмитрием Медведевым, либо Владимиром Путиным.

Перминов подчеркнул, что "эти люди своим ежедневным трудом, подвигом доказали право ввести кандидатов партии к победе и формированию партии большинства".

Президент РФ Владимир Путин, представляя на съезде свое видение первой пятерки общефедеральной части списка кандидатов на выборах в Госдуму, не упомянул председателя партии Дмитрия Медведева.

В первую пятёрку по предложению Путина могут войти министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по защите прав детей Анна Кузнецова.

Федеральная часть списка кандидатов от "Единой России" состояла из нескольких человек в последний раз в 2003 году: тогда партию вела на выборы тройка в составе Бориса Грызлова, Сергея Шойгу и Юрия Лужкова.

В 2007 году список единолично возглавил Владимир Путин, в 2011 и 2016 годах лидером был Дмитрий Медведев.