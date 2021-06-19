Собянин возглавит список "Единой России" по Москве

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин возглавит региональный список партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму.

Такие данные озвучил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на съезде в субботу.

В группу также войдут, в частности, главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, вице-спикер Думы Петр Толстой и замминистра обороны Андрей Картаполов.

Крове того, стало известно, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский возглавит региональный список партии "Единая Россия" по Петербургу.

В первую пятёрку общефедеральной части списка кандидатов на выборах в Госдуму могут войти министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, уполномоченный по защите прав детей Анна Кузнецова.