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Глава минтруда заявил, что невакцинированных можно отстранять от работы

Глава минтруда заявил, что невакцинированных можно отстранять от работы
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Сотрудника, который не прошел вакцинацию, можно отстранить от работы если в регионе действует постановление об обязательной вакцинации, заявил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

"Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить", - заявил Котяков журналистам в субботу.

Он уточнил, что отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

Министр сказал, что "решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть, такое решение принимается на уровне регионов".

"Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - подчеркнул Котяков.

Он добавил, что "если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы".

Ранее Котяков отмечал, что в трудовом законодательстве России не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

"Здесь надо смотреть на ситуацию в каждом регионе, это полномочия субъекта", - пояснил министр.

Из-за осложнения ситуации по заболеваемости коронавирусом ряд регионов РФ ввели обязательную вакцинацию, в частности в Москве она введена для работающих в сфере услуг.

Минтруд Антон Котяков

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