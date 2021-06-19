Министр труда напомнил, что нет закона об увольнении за отказ от прививки

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков Фото: Виталий Невар/ТАСС

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В трудовом законодательстве РФ не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Отвечая на вопрос о введении обязательной вакцинации работников различных отраслей, Котяков сказал, что "здесь надо смотреть на ситуацию в каждом регионе, это полномочия субъекта".

Он добавил, что к полномочиям субъектов также относится перевод сотрудников на "удаленку".

Министр не стал комментировать возможность стимулирования работников дополнительным выходным или отпуском за прохождение вакцинации.

Из-за осложнения ситуации по заболеваемости коронавирусом ряд регионов РФ ввели обязательную вакцинацию, в частности в Москве она введена для работающих в сфере услуг.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что обязательная вакцинация касается групп риска, которые постоянно контактируют с людьми.