Министр труда напомнил, что нет закона об увольнении за отказ от прививки
Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В трудовом законодательстве РФ не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Отвечая на вопрос о введении обязательной вакцинации работников различных отраслей, Котяков сказал, что "здесь надо смотреть на ситуацию в каждом регионе, это полномочия субъекта".
Он добавил, что к полномочиям субъектов также относится перевод сотрудников на "удаленку".
Министр не стал комментировать возможность стимулирования работников дополнительным выходным или отпуском за прохождение вакцинации.
Из-за осложнения ситуации по заболеваемости коронавирусом ряд регионов РФ ввели обязательную вакцинацию, в частности в Москве она введена для работающих в сфере услуг.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что обязательная вакцинация касается групп риска, которые постоянно контактируют с людьми.