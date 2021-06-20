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Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 июня

Отстранение от работы не привитых от коронавируса, заявление Путина о необходимости наращивания темпов вакцинации, посадка в Уфе самолета с загоревшейся стойкой шасси

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Глава минтруда заявил, что невакцинированных можно отстранять от работы. Антон Котяков указал, что это возможно, если в регионе действует постановление об обязательной вакцинации. Он уточнил, что отстранение распространяется на период, пока норма остается в силе. Котяков объяснил, что на это время сотруднику не выплачивается заработная плата.

- Путин подчеркнул необходимость наращивания темпов вакцинации. Президент РФ отметил, что Россия сегодня обладает четырьмя собственными вакцинами от коронавируса и разработка новых лекарственных препаратов продолжается. Путин также сообщил, что на выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, уже направлено более 350 миллиардов рублей.

- Число пропавших после ливней в Ялте выросло до двух. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко, добавив, что пострадавших увеличилось до 24-х человек. Глава Ялты уточнила, что туристов среди них нет, все они - местные жители.

- Самолет с загоревшейся стойкой шасси сел в Уфе. Лайнер, летевший из Каира в Уфу, принадлежит авиакомпании "Азур-Эйр". По предварительным данным, стойка шасси загорелась из-за перегрева тормозной системы. На борту находилось более 300 пассажиров. Медицинская помощь им не потребовалось.

- Пожар на складе пиротехники в Москве ликвидирован. Здание располагается на Лужнецкой набережной. Возгорание было ликвидировано в 21:29. В результате происшествия пострадали четыре человека: один пожарный госпитализирован, двум пожарным и одному сотруднику склада медицинская помощь была оказана амбулаторно.

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