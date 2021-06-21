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Водитель и 15 детей доставлены в больницу после ДТП на Кубани

Водитель и 15 детей доставлены в больницу после ДТП на Кубани
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае после столкновения двух автобусов, перевозивших детей из лагеря, в больницу доставили 15 детей и водителя одного из автобусов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, сегодня в Туапсинском районе на трассе Джубга-Сочи произошло ДТП с участием автобусов Volvo и Man, которые двигались в колонне. Предположительно, у одного из них отказали тормоза. Водитель и 15 детей доставлены в больницу для осмотра. Остальные пассажиры продолжили движение в колонне на других автобусах", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что автобусы везли детей в Краснодар из детского лагеря в поселке Ольгинка Краснодарского края. Всего в двух автобусах на момент аварии находились 62 ребенка, двое водителей и двое сопровождающих.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что два автобуса с детьми столкнулись на Кубани, пострадали восемь детей и водитель. У одного из автобусов отказали тормоза, и он врезался в идущий перед ним транспорт.

Краснодарский край ДТП

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