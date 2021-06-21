На Кубани 9 человек пострадали при столкновении 2 автобусов с детьми

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Два автобуса, перевозившие детей, столкнулись в Краснодарском крае после того, как у одного из них отказали тормоза, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"ДТП произошло в Туапсинском районе во время движения колонны с детьми из 10 автобусов. У одного из них отказали тормоза, он врезался во впереди идущий. В результате пострадали девять человек: восемь детей и водитель, они доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, перевозка детей была организована пионерским лагерем "Шахтинский текстильщик". В момент столкновения в двух автобусах-участниках ДТП находились свыше 60 детей и четверо взрослых.

"Все находившиеся в автобусах люди были оперативно эвакуированы. Один из них после столкновения загорелся", - уточнил источник.