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На Кубани завели уголовное дело после столкновения автобусов с детьми

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после столкновения автобусов с детьми на Кубани, сообщает пресс-служба краевого следственного управления СКР.

"Сегодня утром поступило сообщение о столкновении двух автобусов, перевозивших отдыхающих из детского лагеря села Ольгинка, в результате которого один из них загорелся. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно о ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края. Столкнулись два автобуса, перевозившие детей. Машины двигались в колонне, у одной из них отказали тормоза и она врезалась во впереди идущий автобус.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, после ДТП в больницу для осмотра были доставлены водитель автобуса и 15 детей.

Краснодарский край СКР

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