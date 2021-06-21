Петербуржца будут судить за захват в заложники шестерых детей

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о незаконном лишении свободы шестерых детей в Колпино, сообщает в понедельник пресс-служба надзорного ведомства города.

Дело рассмотрит Колпинский районный суд северной столицы. Обвиняемому инкриминированы преступления по ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении несовершеннолетних) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По версии следствия, в ноябре 2020 года 39-летний фигурант дела, будучи нетрезвым, незаконно удерживал шестерых детей в квартире в Колпино, угрожая их убить.

Как сообщалось, 6 ноября 2020 года житель Колпино Денис Бельтюков заперся в квартире с шестью детьми в возрасте от 3 до 16 лет, двое из которых ему родные, и заявил, что убьет их. Благодаря уговорам районного прокурора Игоря Ивкина спустя почти пять часов удержания дети оказались на свободе.