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Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции

Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции
Один из шестерых детей, освобожденных после захвата в заложники в Колпинском районе
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Житель Колпинского района Петербурга, который удерживал в квартире шестерых детей, сдался правоохранительным органам, следует из видеотрансляции телеканала "Санкт-Петербург" с места событий.

В настоящий момент детей выводят из квартиры, рядом с домом дежурит машина "скорой помощи".

Он держал детей в заложниках почти пять часов. Обошлось без штурма квартиры.

Официальной информацией "Интерфакс" пока не располагает.

Ранее сообщалось, что во вторник житель Колпино заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми, он угрожает их убить. По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По данным источника "Интерфакса", он не выдвигает требований.

Другой источник сообщил "Интерфаксу", что семья, предварительно, приехала из Архангельской области и живет на съемной квартире. Сведения о том, все ли дети родные этому мужчине, разнятся. Семья получала социальную поддержку как многодетная и малообеспеченная.

По факту инцидента началась проверка правоохранительных органов.

Петербург

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