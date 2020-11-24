Житель Колпино отпустил детей-заложников благодаря уговорам прокурора

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга сообщила, что отпустить шестерых детей, которых захватил в заложники житель Колпино, его уговорил местный прокурор.

"По поручению прокурора города прокурор Колпинского района Игорь Ивкин незамедлительно выехал на место происшествия. Ивкин вступил с мужчиной в переговоры через окно квартиры на первом этаже, где удерживались дети. В результате он убедил гражданина отпустить несовершеннолетних и сдаться", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента, по итогам которой будет дана оценка работе сотрудников органов системы профилактики.

Во вторник житель Колпино заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми и угрожал их убить. По предварительной информации, он был пьян и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчина сдался и отпустил детей только через пять часов. Дети - мальчики в возрасте 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет не пострадали, они находятся в больнице. Мужчина является биологическим отцом двух из них.

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.