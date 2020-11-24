Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:20Заразились
на 24.11В России 2 138 828+24 326В мире 59 171 161+521 837

Житель Колпино отпустил детей-заложников благодаря уговорам прокурора

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Петербурга сообщила, что отпустить шестерых детей, которых захватил в заложники житель Колпино, его уговорил местный прокурор.

"По поручению прокурора города прокурор Колпинского района Игорь Ивкин незамедлительно выехал на место происшествия. Ивкин вступил с мужчиной в переговоры через окно квартиры на первом этаже, где удерживались дети. В результате он убедил гражданина отпустить несовершеннолетних и сдаться", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура начала проверку по факту инцидента, по итогам которой будет дана оценка работе сотрудников органов системы профилактики.

Во вторник житель Колпино заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми и угрожал их убить. По предварительной информации, он был пьян и состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Мужчина сдался и отпустил детей только через пять часов. Дети - мальчики в возрасте 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет не пострадали, они находятся в больнице. Мужчина является биологическим отцом двух из них.

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Петербург

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 24 ноября

Полиция Калининграда занялась инцидентом с избиением актера Прилучного

Полиция Калининграда занялась инцидентом с избиением актера Прилучного

Минобороны РФ опубликовало кадры инцидента с американским кораблем

У освобожденных в Петербурге детей обнаружили ссадины и температуру

Кубанские присяжные оправдали обвиняемого в убийстве 8-летней девочки

Умерла автор известного советского учебника английского Наталья Бонк

Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции

Захвативший в заложники своих детей петербуржец сдался полиции
Пандемия коронавируса

Вакцины от COVID-19 включены в перечень жизненно важных препаратов

Вакцины от COVID-19 включены в перечень жизненно важных препаратов

Глава Минтруда заявил, что удаленка сохранится в РФ и после пандемии

Глава Минтруда заявил, что удаленка сохранится в РФ и после пандемии

Захвативший в заложники своих детей петербуржец состоит на учете у психиатра

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');