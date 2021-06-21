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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59Заразились
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"Скорые" в Краснодаре перегружены из-за роста числа COVID-пациентов

"Скорые" в Краснодаре перегружены из-за роста числа COVID-пациентов
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Бригады скорой помощи Краснодара работают в авральном режиме из-за возросшего количества заболевших коронавирусом, сообщила в понедельник заместитель губернатора Анна Минькова.

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"Мы возвращаемся к показателям тяжелой зимы. Скорая помощь работает в авральном режиме", - написала Минькова в инстаграме.

Вице-губернатор уточнила, что за сутки только в Краснодаре с подозрением на COVID-19 экстренно госпитализированы 110 человек.

По информации регионального оперативного штаба, на Кубани за сутки подтверждено 111 новых случаев заболевания коронавирусом. Возраст пациентов составляет от двух до 84 лет. Количество новых случаев инфицирования растет ежедневно.

Хроника коронавируса. Июнь.

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