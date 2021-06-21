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Краснодарский край введет обязательную вакцинацию от COVID

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Обязательную вакцинацию населения от коронавируса решили ввести в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми", - сообщил глава региона в понедельник в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что главврачи ведущих больниц края обратились к нему с просьбой ввести на территории региона обязательную вакцинацию.

"К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора: с 16 июня мы видим рост числа заболевших", - написал он.

Ранее со ссылкой на вице-губернатора Анну Минькову сообщалось, что в понедельник служба скорой помощи Краснодара работает в "авральном режиме" из-за резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Хроника коронавируса. Июнь.

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