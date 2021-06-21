Калужская область призвала допускать к работе с людьми только привитых сотрудников

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Организациям Калужской области, работающим с потребителями, рекомендовано допускать к работе только привитых или имеющих антитела сотрудников, а непривитых перевести на удаленную работу, говорится в опубликованном в понедельник постановлении правительства региона.

Органы исполнительной власти должны организовать вакцинацию не менее 60% работников. В частности рекомендации касаются занятых в сфере торговли, общепита, почты, образования, здравоохранения, ЖКХ и других.

Согласно опубликованному постановлению, к контролю за санитарно-эпидемиологическими нормами, в том числе за соблюдением масочного режима и дистанции, присоединятся сотрудники полиции, МЧС и нацгвардии.

Как сообщалось, в Калужскую область поступило 134 548 комплектов вакцины. Полностью привиты более 95,2 тыс. человек, это около 9,5% от всех жителей региона.

По данным на 21 июня, в регионе выявлено 36 764 случаев заражения коронавирусом, скончались 358 человек.