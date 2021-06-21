Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 21.06В России 5 334 204+17 378В мире 178 487 369+299 650

Калужская область призвала допускать к работе с людьми только привитых сотрудников

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Организациям Калужской области, работающим с потребителями, рекомендовано допускать к работе только привитых или имеющих антитела сотрудников, а непривитых перевести на удаленную работу, говорится в опубликованном в понедельник постановлении правительства региона.

В РоссииВакцинированный губернатор Калужской области заболел коронавирусомВакцинированный губернатор Калужской области заболел коронавирусомЧитать подробнее

Органы исполнительной власти должны организовать вакцинацию не менее 60% работников. В частности рекомендации касаются занятых в сфере торговли, общепита, почты, образования, здравоохранения, ЖКХ и других.

Согласно опубликованному постановлению, к контролю за санитарно-эпидемиологическими нормами, в том числе за соблюдением масочного режима и дистанции, присоединятся сотрудники полиции, МЧС и нацгвардии.

Как сообщалось, в Калужскую область поступило 134 548 комплектов вакцины. Полностью привиты более 95,2 тыс. человек, это около 9,5% от всех жителей региона.

По данным на 21 июня, в регионе выявлено 36 764 случаев заражения коронавирусом, скончались 358 человек.

Калужская область коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Новгородская область ввела с октября обязательную вакцинацию для работающих

Новгородская область ввела с октября обязательную вакцинацию для работающих

Посол США Салливан собрался вернуться в Россию до конца недели

Тело заключенного нашли в ярославской колонии, где избивали осужденных

В ОП рассказали о задержанном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине

В ОП рассказали о задержанном в ФРГ по обвинению в шпионаже россиянине

В РФ появится возможность заочного признания гражданина инвалидом

В Подмосковье осталось свободно 11% коек для COVID-пациентов

Крикалев остался исполнительным директором "Роскосмоса" по пилотируемым программам

Крикалев остался исполнительным директором "Роскосмоса" по пилотируемым программам
Пандемия коронавируса

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

ЦИК РФ выявил попытки иностранного вмешательства еще до старта выборов

"Скорые" в Краснодаре перегружены из-за роста числа COVID-пациентов

"Скорые" в Краснодаре перегружены из-за роста числа COVID-пациентов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');