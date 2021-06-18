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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:48Заразились
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Вакцинированный губернатор Калужской области заболел коронавирусом

Вакцинированный губернатор Калужской области заболел коронавирусом
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19 и проходит лечение в больнице.

"Состояние уже нормальное, проходит болезнь в легкой форме. Все это благодаря тому, что я своевременно сделал прививку. И то, что эту прививку сделали мои близкие, находясь все это время со мной рядом, позволило им не заболеть", - сказал Шапша на видеозаписи, размещенной во "ВКонтакте".

Он призвал всех калужан прививаться.

По данным регионального штаба в Калужской области за 17 июня, в регионе было выявлено 58 новых случаев коронавируса, выписали 51 человека. При этом до 15 июня количество заболевших ежедневно составляло около 50 человек. Всего же с начала пандемии заразились 36 533 человека, скончались 353, выздоровели 34 915.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Калужская область коронавирус Владислав Шапша

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