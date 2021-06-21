Что произошло за день: понедельник, 21 июня

Рекордный прирост случаев COVID в Подмосковье, рекомендации по срокам повторной прививки и санкции ЕС и США против Белоруссии

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России выявили еще 17 378 случаев COVID-19. В Москве - 7 584 новых пациента, в Подмосковье - рекордные за все время пандемии 1,8 тыс. О решении ввести обязательную вакцинацию объявили Нижегородская, а также Новгородская, Мурманская и Калужская области. Также меру планирует ввести Краснодарский край.

- Минздрав рекомендовал прививаться раз в полгода в условиях роста заболеваемости. В обычных условиях можно делать перерыв в 12 месяцев, заявил министр Михаил Мурашко. Между тем специалисты разошлись во мнении о том, каким препаратом прививаться повторно. Академик РАН Виталий Зверев отметил необходимость менять препарат при ревакцинации, а академики Александр Чучалин и Владимир Стародубов сочли "вакцинный винегрет" нежелательным. В "Векторе" и центре имени Гамалеи заявили, что их препараты подходят для многоразового использования.

- Евросоюз ввел санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций. В списке среди прочих оказался российский бизнесмен Михаил Гуцериев. США также ввели санкции против 16 физических и пяти юридических лиц. К двум странам присоединились Канада и Великобритания, расширившие свои санкционные списки.

- Американский Бард колледж признан в России нежелательной НПО. Ранее Координационный совет НКО обратился в Генпрокуратуру для того, чтобы там проверили создаваемый в Петербурге Университет свободных искусств и наук на связь с Джорджом Соросом и Бард колледжем, якобы получавшим средства от нежелательного в РФ фонда "Открытое общество".

- "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот после 25 июня. Как сообщалось, этим препаратом планируется ревакцинировать ранее привившихся москвичей. В июле начнется исследование "Спутника V" для подростков.

- Генпрокуратура ФРГ задержала россиянина по подозрению в шпионаже. В Германии считают, что научный сотрудник одного из вузов передавал информацию представителю российской спецслужбы. В Общественной палате РФ уточнили, что речь идет о россиянине Ильнуре Нагаеве, который работал на кафедре машиностроения в университете города Аугсбург.

- Сергей Крикалев остался исполнительным директором "Роскосмоса" по пилотируемым программам. Решение было принято после его встречи с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Ранее сообщалось, что Крикалев станет советником Рогозина, а его полномочия перейдут исполнительному директору "Роскосмоса" по науке Александру Блошенко.

- В Краснодарском крае столкнулись два автобуса с детьми из летнего лагеря. В больницу на осмотр отвезли водителя и 15 детей. По предварительным данным, у одного из автобусов отказали тормоза. Возбуждено уголовное дело.