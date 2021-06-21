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В Дагестане из-за COVID-19 запретили богослужения с прихожанами

В Дагестане из-за COVID-19 запретили богослужения с прихожанами
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Руководитель управления Роспотребнадзора Дагестана Николай Павлов запретил проведение богослужений с прихожанами в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе.

"Постановляю: руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Дагестане с 21 июня и до прекращения режима повышенной готовности на территории республики не допускать проведение богослужений с присутствием людей. Для доступа граждан к богослужениям использовать онлайн-трансляции в сети интернет, телевизионной сети и другие виды дистанционного общения", - говорится в тексте постановления, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Также необходимо измерять температуру у всех священнослужителей, а также обеспечить совершение венчаний, отпеваний, крестин и других обрядов в присутствии ограниченного числа лиц.

Ежедневно необходимо проводить обработку помещений, а все предметы, используемые при проведении религиозных обрядов, обрабатывать моющими средствами после каждого обряда. Кроме того, рекомендовано использовать дезинфекторы воздуха и кожные антисептики.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Дагестан коронавирус

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