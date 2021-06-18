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В Москве начали эксперимент с кафе без COVID и запретили массовые мероприятия. Обобщение

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Длинные выходные", объявленные властями в Москве с 12 по 20 июня, завершаются, однако в городе продлеваются старые и появляются новые ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу.

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Окончание "длинных выходных"

Режим нерабочих дней, установленный в Москве для организаций и индивидуальных предпринимателей, заканчивается в понедельник, 21 июня, соответствующий указ подписал мэр города.

Собянин объявил "длинные выходные" 12 июня. Они продлятся до конца текущей недели.

Запрет на массовые мероприятия

При этом столичные власти с 18 июня временно приостановили массовые мероприятия с участием свыше 1 тыс. человек. "Я не хотел этого делать, но придется", - написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что придется закрыть фан-зоны для болельщиков и танцполы, однако кинотеатры и театры продолжат работать.

Также запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, в караоке и на дискотеках.

Кроме того, до 29 июня приостановлена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях, а также посещение зоопарков.

Эксперимент со свободными от COVID-19 ресторанами

Власти Москвы поддержали сделанное накануне столичным бизнесом предложение о создании кафе и ресторанов, "свободных от коронавируса". На первых порах в городе откроют полтора-два десятка таких ресторанов. Согласно указу мэра Москвы, эксперимент пройдет с 19 по 29 июня.

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Свободные от COVID-19 рестораны смогут работать и после 23:00 при условии наличия у всех посетителей сертификата о получении второго компонента вакцины, подтверждаемого QR-кодом. Дети и подростки смогут посещать эти рестораны только с родителями или иными законными представителями, у которых есть QR-код.

При этом остальным заведениям общепита в Москве продлили ограничение на ночную работу до 29 июня. Они, как и ранее, не смогут обслуживать посетителей в помещениях с 23:00 до 6:00. Исключением станет обслуживание навынос, доставка заказов и оказание бытовых услуг.

"Спутник Лайт" – для ревакцинации и мигрантов

Собянин также рассказал о решения насчет ревакцинации и вакцинации трудовых мигрантов. В обоих случаях планируют использовать вакцину "Спутник Лайт".

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"Будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии. Ревакцинация будет проходить первым компонентом вакцины. Если был "Спутник", то первым компонентом "Спутника", - отметил мэр.

Собянин добавил, что "Спутником Лайт" планируют также прививать трудовых мигрантов, и власти ждут разрешение использовать его в таких целях. Кампания может стартовать в начале июля или даже раньше.

Он отметил, что решение о необходимости привить 60% работников в том числе направлено и на вакцинацию трудовых мигрантов.

Ситуация с коронавирусной инфекцией осложнилась в Москве в июне. Суточная заболеваемость сравнялась с показателями сначала января 2021 года, потом - декабря 2020 года. 18 июня в городе зафиксировали максимальное число заболевших COVID-19 за все время пандемии - более 9 тыс. случаев.

Накануне Собянин заявил, что такое развитие событий стало неожиданностью, поскольку около 60% горожан уже либо привились от коронавируса, либо переболели.

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