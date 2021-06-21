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Восстановительные работы в Крыму после потопа закончат до конца недели

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко заявил, что аварийно-восстановительные работы в Крыму, который пострадал от наводнения, планируется завершить до конца текущей недели.

"По побережью до конца недели мы должны основную задачу выполнить и завершить аварийно-восстановительные работы", - сказал Яцуценко на заседании оперативного штаба по ЧС в понедельник вечером в Крыму.

Сейчас на полуостров перебрасывается спецтехника МЧС и Минобороны РФ.

"К отдыхающим - просьба немножко потерпеть, это несколько дней. К жителям, к каждому из вас, придет помощь", - отметил замглавы МЧС.

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Глава Крыма Сергей Аксенов поручил правительству республики подготовить до конца месяца план мероприятий, направленных на предупреждение подтоплений.

"Причины наводнения будут установлены после расследования. Основная, понятно, - стихийное бедствие. Что еще послужило? Причин много на самом деле, будем их еще искать, в течение двух-трех месяцев они будут всплывать. Тем не менее, основные должны быть учтены, и впредь такое не должно повториться: русла рек должны быть расчищены, строений на них быть не должно, заилены они не должны быть", - подчеркнул Аксенов.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, травмированы около полусотни человек.

Ведется подсчет ущерба от стихии. Купаться в море в акватории Ялты пока запрещено.

Крым МЧС РФ

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