Более 20 тыс. военных направили в пострадавший от наводнения Крым

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Более 20 тысяч военнослужащих и 1300 единиц техники привлечено к ликвидации последствий наводнения в Крыму, сообщили в Минобороны РФ.

В регион направлено около 21 тыс. человек и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники, заявили в ведомстве.

Как отмечается в сообщении, военнослужащие задействованы в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах. К работам привлекается специальная инженерная техника для расчистки завалов, цистерны для подвоза питьевой воды, грузовые автомобили для перевозки вещей граждан и товаров первой необходимости.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу оказать содействие Крыму в ликвидации последствий наводнения.

Циклон обрушился на Крым в четверг, 17 июня, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу. Подтопило 426 придомовых территорий, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с энерго-, газо- и водоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. Один человек погиб, 18 получили травмы, одна женщина пропала без вести.