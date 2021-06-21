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Ялта взяла три дня на дезинфекцию водопровода после схода селей и ливня

Водоснабжение Ялты восстановлено, но использовать воду для питья и приготовления пищи пока нельзя

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Крыму считает необходимым провести дезинфекцию воды в сетях Ялты и окрестных поселков посредством гиперхлорирования, местный водоканал обещал закончить работу за двое-трое суток.

"Нужно провести, так как закончены все работы по восстановлению сети, дезинфекцию сети, после этого перейти на режим гиперхлорирования, после получения лабораторного контроля качества воды, - перейти к стандартной работе по подаче населению воды соответствующего качества, чтобы мы ушли от бутилированной и привозной воды", - сказала глава управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по ЧС в понедельник вечером.

Она напомнила, что вода из крана в Ялте сейчас может быть использована только как техническая, для приготовления пищи и питья следует пользоваться бутилированной водой.

"75 км водоводов и 93 резервуара - это серьезная работа. Буквально с завтрашнего дня стартанем. За двое-трое суток полностью сеть будет хлорирована", - пообещал врио директора ГУП "Водоканал Южного берега Крыма" Алексей Григорьев.

"Три дня берем максимальный срок", - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Руководитель водоканала добавил также, что подача воды возобновлена всем потребителям Большой Ялты - от Фороса до Гурзуфа. "Все (...) находятся с водой", - утверждает Григорьев.

Воду на южном берегу отключили днем в пятницу, поскольку она помутнела из-за ливней и схода селей, приведших к наводнению. Система водоснабжения Ялты была запущена в воскресенье. Сделать это удалось за счет подключения альтернативных источников - водопадов. Они наполнились после дождей. Водозаборы были забиты илом и глиной, нанесенными селевыми потоками.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, власти ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Затопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, начались перебои с электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, 49 человек получили травмы, без вести пропала женщина. Ведется подсчет ущерба от стихии. Купаться в море возле Ялты пока запрещено.

Наводнение в Крыму

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