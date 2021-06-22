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Песков заявил, что "Бессмертный полк" проведут после полной вакцинации россиян

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не собирается выкладывать на своем сайте портрет своего отца-фронтовика в рамках акции "Бессмертный полк", сама эта акция состоится после полной вакцинации россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, не планирует ли Путин выложить на президентском сайте портрет своего отца - участника Великой Отечественной войны Владимира Путина, Песков ответил: "Народный "Бессмертный полк" - это не официальное мероприятие. Поэтому, наверное, здесь не нужно использовать государственный интернет-сайт, а это все-таки официальный президентский сайт. И когда мы избавимся, в первую очередь путем массовой вакцинации и путем проявления сознательности людей, от угрозы коронавируса, тогда и состоится "Бессмертный полк".

На слова журналиста о том, что глава государства мог бы выставить портрет отца у себя в Ново-Огарево, как это делают многие родственники фронтовиков в условиях пандемии, Песков сказал: "Мы обязательно передадим вашу рекомендацию".

Ранее в июне организаторы акции "Бессмертный полк" заявили, что шествие в традиционном формате 24 июня проводиться не будет из-за ситуации с коронавирусом.

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