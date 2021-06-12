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Шествие "Бессмертного полка" в традиционном формате не состоится

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Организаторы акции "Бессмертный полк" не будут подавать заявку на проведение шествия в традиционном формате в июне, как планировалось ранее, из-за эпидемиологической ситуации в стране, сообщила "Интерфаксу" в субботу сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

"Ограничения продолжаются, мы наблюдаем за ситуацией с заболевшими в Москве. И мэр города не снял ограничения. Поэтому, к сожалению, 24 июня будем вспоминать парад Победы, но, скорее всего, шествия не будет", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будет ли проходить шествие "Бессмертного полка".

Цунаева подчеркнула, что "наша организация не будет инициировать такое шествие и в других городах".

В этом году, по ее словам, шествия, скорее всего, не будет.

Ранее организаторы акции предполагали, что шествие в традиционном формате может пройти 24 июня при улучшении эпидемиологической ситуации с коронавирусом. 9 мая состоялось онлайн-шествие на сайте организации.

В субботу оперативный штаб сообщил, что суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России составил 13 510 случаев. В частности, в Москве выявили 6 701 случай заражения.

Шествие "Бессмертного полка" уже несколько лет проходит в России 9 мая, в День Победы. Из-за коронавируса в 2020 году мероприятие прошло в виртуальном формате: люди выкладывали в интернете фотографии и истории своих близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. По данным организаторов, в виртуальном шествии приняли участие порядка 3 млн человек, а его трансляцию посмотрели более 25 млн.

Москва Бессмертный полк

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