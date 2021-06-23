Кремль заявил, что локдаун на федеральном уровне не планируется

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о введении локдауна из-за ухудшения в РФ ситуации с коронавирусом на федеральном уровне не обсуждается, у Кремля нет информации, что его рассматривает кто-то из руководителей регионов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждается ли вопрос о введении локдауна на федеральном уровне.

Говоря о том, какого мнения придерживаются в Кремле относительно необходимости ввести более жесткие меры вплоть до локдауна из-за ситуации с коронавирусом, Песков сказал: "Здесь совершенно не важно, что мы считаем, здесь важно, какие решения принимает в рамках доступных полномочий регион".

"Именно регион определяет те меры, которые должны приниматься в текущих условиях. Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун", - отметил он.

Ужесточение ограничений в Москве

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в столице 22 июня подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии QR-кода сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса, переболевшим не раньше, чем шесть месяцев назад или при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем три дня назад. Кроме того, в столице запрещены мероприятия численностью более 500 зрителей и без посадочных мест, а также бессрочно продлены рекомендации о переводе не мене 30% сотрудников на удаленную работу и другие введенные ранее ограничения.

В Москве была введена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг, образования, здравоохранения, транспорта и ЖКХ. Примеру Москвы последовали еще несколько регионов РФ.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 17 549 случаев, умерли за сутки 548 пациентов, это максимум с февраля, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду. Вторые сутки подряд количество летальных исходов от коронавируса является максимальным с февраля, накануне во вторник, 22 июня, было 546. В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 6 534 новых случаев COVID-19 за сутки, 88 скончавшихся, и это максимум летальных исходов в столице за время пандемии.