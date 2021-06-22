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ЦИК РФ сообщил о регулярных кибератаках на свой сайт из США и Великобритании

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России регулярно фиксирует попытки взлома официального сайта комиссии, в том числе из США и Великобритании, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"За последние полгода, ещё до начала кампании, поскольку наша ГАС "Выборы" абсолютно защищена, автономна, то акцент и попытки исказить какую-то информацию сделан на сайт ЦИК РФ", - сообщила глава комиссии журналистам.

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Также Центризбирком регулярно фиксирует попытки перехватить управление сайтом комиссии и затруднить пользователям возможность заходить на сайт.

"Я назову только две страны, откуда таких попыток больше всего: США и Великобритания. Больше не буду на этом останавливаться, поскольку есть целый ряд данных, которые не хотелось бы пока озвучивать, зачем вооружать наших противников", - сказала Памфилова.

Ранее член ЦИК РФ Игорь Борисов сообщил, что комиссия обнаружила попытки иностранного вмешательства еще до старта избирательной кампании в стране: "Мы убедились, что зарубежные заинтересанты и в личном качестве, и в качестве представителей всевозможных иностранных международных организаций и даже некоторых государств - США, Польша, Украина, страны Балтии - еще до старта выборов в РФ развернули сеть по вмешательству во внутренние дела РФ".

ЦИК РФ Элла Памфилова США Великобритания

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